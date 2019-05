L'Attacco dei Giganti 3, si scatena il Gigante Bestia in un disegno ufficiale!

La terza stagione de L'Attacco dei Giganti 3 imperversa di botto sul palcoscenico degli anime, sfoderando non solo le sue carte migliori, ma anche un apparato ricco di colpi di scena, che stanno piazzando di diritto queste puntate all'apice dell'opera e nel podio della season primaverile.

La prossima puntata delle avventure del Corpo di Ricerca alle prese con uno scontro mortale in cui c'è in gioco la razza umana, ha diversi misteri in tavola, a partire dai nomi della produzione dietro l'episodio che non sono ancora stati svelati. Questo, di per sé, può essere una notizia positiva, magari segno di un episodio che potrebbe rivelarsi maestoso, quanto negativa, con la produzione che potrebbe essere spaventosamente indietro con i tempi. E se il calendario dei lavori dovesse realmente risultarsi indietro coi lavori, potrebbe influirne sulla qualità generale, a maggior ragione se la prossima puntata è forse quella più attesa dei fan che seguono il manga mensilmente.

In ogni caso, per sponsorizzare il prossimo episodio, lo staff dello studio Wit ha rilasciato su Twitter un'immagine promozionale disegnata da Satoshi Kadowaki, raffigurante il Gigante Bestia in tutta la sua furia e imponenza. Il prossimo episodio, infatti, celebrerà l'attesissimo confronto fra il Titano e Levi. Non mancheranno, dunque, colpi di scena che renderanno giustizia al bellissimo discorso di Erwin, che ha trasformato il 16° episodio in un gioiellino dell'intera serie. Non stiamo nella pelle di ammirare il proseguo del corso degli eventi che, arrivati a questo punto, inizierà a calare sul tavolo i primi jolly e le prime risposte, che sposteranno, magari, le attenzioni sulla misteriosa cripta del padre di Eren.

