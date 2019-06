L'Attacco dei Giganti 3, settimana prossima in onda l'ultimo episodio!

Manca sempre meno, purtroppo, alla fine di un'altra stagione de L'Attacco dei Giganti 3, che concluderà ancora una volta le avventure del Corpo di Ricerca sul piccolo schermo. Nelle ultime puntate, finalmente, abbiamo assistito alle rivelazioni sui misteri su cui si erge l'intera opera, decretando una nuova minaccia.

Non c'è da stupirsi se, data l'importanza degli ultimi episodi andati in onda nelle ultime settimane, anche lo staff dell'anime sia entusiasta su questa terza serie dell'adattamento animato dell'opera di Hajime Isayama. Il loro lavoro è stato incredibile, riuscendo a imprimere con grande sostanza una moltitudine di avvenimenti e di emozioni contrastanti, che hanno rese celebre, oggi ancor di più, quell'immenso manga dalle vendite milionarie.

Ci rattrista non poco, dunque, sapere che tra 7 giorni contati debutterà l'ultimo episodio della serie televisiva, chiudendo questa meravigliosa e attesissima parentesi sul passato di Grisha Yeager e sul destino dell'umanità de L'Attacco dei Giganti. Sappiamo, per il momento, di poter contare su una quarta serie dell'anime, seppur non sia stata ancora annunciata l'ufficialità del progetto che, ci auguriamo, arrivi al termine dell'ultima puntata, magari con un teaser promozionale. Dopotutto, le voce che parlano di un cambio di testimone dallo Studio Wit non accennano a diminuire, e non ci stupiremmo se a cogliere il fardello tocchi a Production I.G..

Noi, ovviamente, vi terremo aggiornati qualora vi fossero novità in merito all'Attacco dei Giganti 4 invitandovi, per adesso, a godervi la visione del penultimo episodio di questa terza stagione che andrà in onda in giornata sottotitolato in italiano su VVVVID. E voi, invece, sentite già la nostalgia?