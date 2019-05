L'Attacco dei Giganti 3: se Shiganshina fosse reale si troverebbe in... Italia!

La seconda parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti è finalmente arrivata e nonostante la grande attesa da parte dei fan pare aver arrancato nella classifica giapponese dei migliori anime primaverili. Tuttavia, un fan sembra aver scoperto la controparte reale di Shiganshina, che pare trovarsi proprio in Italia!

Per chi non lo sapesse, il Distretto di Shiganshina è una cittadina situata nell'angolo meridionale del Wall Maria e si tratta della città natale dei protagonisti delle serie Armin, Mikasa e Eren, di cui un animatore de L'Attacco dei Giganti 3 ha condiviso un disegno di recente.

La foto che trovare in fondo alla notizia, pubblicata online da un utente, farà sicuramente sorridere noi italiani (oltre che a riempirci di orgoglio). L'immagine ci mostra infatti uno scorcio delle meravigliosa città di Cittadella, comune italiano della provincia di Padova in Veneto. Il paragone con il Distretto di Shiganshina de L'Attacco dei Giganti nasce però da una particolarità della città veneta. Cittadella infatti è circondata da una cerchia muraria risalente a circa il 1200. Nonostante ciò, la sua altezza si aggira intorno agli 8-9 metri, ben lontani dai 50 metri delle mura che circondano Shiganshina.

Sentendoci quindi più partecipi delle serie di Hajime Isayama, vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti è disponibile in simulcast, sottotitolato in italiano sulla piattaforma di streaming VVVVID. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata all'illustrazione ufficiale di Hanji Zoe, direttamente dall'anime.