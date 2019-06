L'Attacco dei Giganti 3: lo staff della serie onora la morte di un personaggio

La seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3 ha visto la morte di alcuni dei personaggi più importanti della serie, riportante addirittura uno in vita dopo una morta certa. L'ultimo episodio 55 "Sole di Mezzanotte", ci ha mostrato il dilemma di Eren e Levi, presentandoci il nuovo Gigante Colossale. Infatti, la scelta era tra due personaggi.

Stiamo parlando di Armin e Erwin, entrambi in fin di vita a causa del violento scontro con il Gigante Corazzato, il Gigante Colossale e il Gigante Bestia, che avevano organizzato un'imboscata nel distretto di Shiganshina. Essendo Bertholdt anch'esso inerme e avendo il Corpo di Ricerca un siero per trasformare in gigante puro una persona, l'idea era quelli di trasformare uno dei due in gigante per farli ottenere il potere del Gigante Colossale salvandogli la vita.

Dopo un duro conflitto interiore, Levi ha optato per Armin, ritenendolo la scelta migliore grande al suo sguardo verso il futuro e confermando così la morte di Erwin. Per onorare questo grande personaggio, lo studio dietro la serie animata, Wit Studio, ha pubblicato un meraviglioso disegno per celebrare il personaggio caduto.

Realizzato da Megumi Tomita, il bellissimo sketch che potete ammirare in calce alla notizia, ci mostra un giovane Erwin con gli occhi brillanti insieme al padre, che ricordiamo essere un insegnante con importanti teorie riguardo la storia dell'umanità all'interno delle mura. Purtroppo, la polizia militare lo eliminò appena venuta a conoscenza della sue teorie, spingendo così Erwin a guidare il colpo di stato contro la famiglia Reiss per riprendere il Wall Maria.

Il povero Erwin non potrà mai raggiungere il suo obiettivo, ma nonostante ciò è in arrivo imponente figure di Eren e il Gigante Corazzato.