L'Attacco dei Giganti 3: lo staff di Wit Studio avvisa i fan sul prossimo episodio

L'Attacco dei Giganti ha sconvolto i fan a causa degli eventi accaduti nell'ultimo episodio, invogliando gli appassionati ad omaggiare il personaggio di Armin, sacrificatosi per vincere una battaglia rivelatasi fatale per molti membri della sua squadra.

Gli ultimi eventi dell'anime, quindi, sono stati molto drammatici: oltre alla dipartita di Armin, abbiamo assistito alla morte di Erwin, un personaggio che grazie al suo carisma e ai suoi ideali positivi ha saputo catturare il cuore dei fan, rimasti molto addolorati dalla sua uccisione. Grazie alla mossa di Armin, tuttavia, le sorti della battaglia ora pendono a favore dei protagonisti, che hanno messo fuori gioco sia il Gigante Bestia che il Titano Colossale, con Zeke che si è lanciato in una disperata fuga dopo il furioso attacco di Levi.

Lo staff dell'anime, però, ci tiene a farci sapere che la prossima puntata, la 55, sarà pervasa da una tristezza ineluttabile. Facile capire il perché: il sacrifico del piccolo stratega, tanto caro ad Eren quanto agli membri del corpo di ricerca, metterà a dura prova i sentimenti dei nostri protagonisti alla notizia della morte di Armin. Queste le parole dello staff:

" Vi aiuterò un po', non scordate di tenere a portata di mano i fazzoletti!"

Le dichiarazioni del dipendente sono lapalissiane, e ad alimentarle accorre in aiuto il trailer del prossimo episodio, che mostra una tensione emotiva tale da preparare preventivamente i fan all'atmosfera della puntata. L'episodio, lo ricordiamo, andrà in onda nella giornata odierna alle 18:00 sulla piattaforma VVVVID, dopo le ultime dichiarazioni da parte dei produttori sullo spostamento d'orario della serie per via dei leak circolanti su Twitter.