L'Attacco dei Giganti 3 è un successo, l'anime esordisce nella Top 10 di Netflix Italia

L'Attacco dei Giganti 3 Parte 2 è finalmente disponibile su Netflix, ed a quanto pare il pubblico italiano non ha perso l'occasione per recuperarlo. La nuova funzione introdotta pochi mesi fa dal colosso streaming ha infatti rivelato che la serie anime ha velocemente scalato la classifica, entrando di diritto nella Top 10 dei prodotti più visti.

Di seguito potete dare un'occhiata all'attuale Top 10 di Netflix Italia.

Dynasty Rampage Ready Player One Regina del Sud Snowpiercer Space Force White Lines L'Attacco dei Giganti The Last Dance Vis a Vis

Per una serie anime terminata circa un anno fa si tratta di un risultato straordinario, probabilmente ottenuto anche grazie alla presenza del doppiaggio italiano. Vi ricordiamo che la seconda parte della stagione 3 è composta da 10 episodi, e racconta gli eventi narrati nella splendida Saga del ritorno a Shiganshina.



Negli ultimi anni la fetta di pubblico interessata agli anime è cresciuta esponenzialmente in Italia, e vedere prodotti di questo calibro raggiungere la Top 10 giornaliera non può che fare piacere a tutti gli appassionati.

E voi cosa ne pensate? Avete già visto gli episodi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al trailer della quarta stagione de L'Attacco dei Giganti, pubblicata pochi giorni fa dal nuovo studio di animazione.