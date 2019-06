L'attacco dei Giganti 3: svelata la breve sinossi dell'episodio 'Shingeki no Kyojin'

Si sta per concludere la stagione primaverile del 2019 e con essa anche una delle serie che ci ha tenuti più incollati allo schermo. Mancano solo due episodi alla conclusione di L'attacco dei Giganti stagione 3, con episodi che ci hanno regalato tantissimi colpi di scena e rivelazioni attese fin dalla prima puntata mandata in onda sei anni fa.

Nello scorso episodio di L'attacco dei Giganti stagione 3, abbiamo visto la vita di Grisha Jaeger, votata alla vendetta e alla verità sul popolo eldiano. Dopo aver assistito alla gigantificazione dei suoi alleati del movimento di ripristino di Eldia, tra cui la moglie Dina Fritz, Grisha scopre l'identità del Gufo e si salva per poco dalla tortura conclusiva marleyana.

Il prossimo episodio sarà intitolato "Shingeki no Kyojin" in giapponese, titolo che rimanda direttamente al nome del manga in terra nipponica, mentre da noi sarà chiamato "Il gigante d'attacco". Oltre la preview mostrata già dell'episodio, arriva anche una breve sinossi: "Le memorie lasciate da Grisha. Tra loro, a Grisha viene assegnata una missione specifica..."

L'attacco dei Giganti stagione 3 sarà trasmesso nuovamente domenica 23 giugno in Giappone, mentre in Italia l'episodio 21 arriverà esattamente il giorno dopo alle 18:00, lunedì 24 giugno, con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming gratuita VVVVid.