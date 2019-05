L'Attacco dei Giganti 3: il teaser dell'episodio 55 anticipa il più intenso della serie

L'anime de L'Attacco dei Giganti 3 ha finalmente raggiunto il climax dell'arco narrativo di Shiganshina, che ha visto il Corpo di Ricerca finire vittima della trappola organizzata dai tre giganti Zeke, Reiner e Bertolt. Nel teaser del prossimo episodio 55, possiamo già intuire l'intensità di ciò che avverrà a breve.

Durante li scorsi episodi 53 e 54, divenuto il meglio votato de L'Attacco dei Giganti 3, abbiamo assistito al sacrificio di due dei personaggi principali della serie, Armin ed Erwin. Il Copro di Ricerca è così riuscito ad estrarre i tre nemici dal loro corpo di giganti speciali. Tuttavia, il teaser dell'episodio 55, in arrivo la prossima settimana, ci mostra quello che sarà l'affronto della perdita dei due soldati.

L'episodio 55, che sappiamo sarà intitolato "Midnight Sun", presenta la seguente sinossi:

"Trovando una soluzione, Eren e gli altri sconfiggono i loro nemici, ma ciò che hanno perso è costato più di quello che hanno vinto e la loro disperazione li ha lasciati senza parole".

Le immagini del teaser, che potete trovare in fondo alla notizia, mostrano alcuni dei personaggi principali sopravvissuti, come Eren, Mikasa e Levi, realizzare di aver perso i loro compagni e amici. Nel breve video è anche possibile vedere Eren mentre utilizza Bertolt come ostaggio per negoziare con il Gigante Carro, probabilmente per ottenere la libertà dai giganti che circondano il distretto di Shiganshina.

Non ci resta quindi aspettare la prossima settimana, mentre vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti 3 d'ora in poi uscirà il lunedì.