L'Attacco dei Giganti 3: il teaser dell'episodio 56 ci prepara al climax

La seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3 è finalmente arrivata al termine della battaglia nel distretto di Shiganshina. Durante lo scorso episodio 55, abbiamo scoperto il nuovo possessore del potere del Gigante Colossale e ora, il teaser del prossimo episodio 56 ci anticipa un dei momenti più attesi da tutti i fan della serie.

La terza stagione de L'Attacco dei Giganti ha portato la serie ad uno dei suoi punti più alti e sembra che questo non farà altro che continuare. Ci sono voluti anni, ma finalmente, sembra che i fan potranno scoprire cosa si cela all'interno del misterioso seminterrato della casa di Eren, divenuti irraggiungibile dopo la perdita del distretto di Shiganshina durante il primo episodio della serie.

Nella breve clip che potete trovare in calce alla notizia, vediamo l'anticipazione del prossimo episodio. Il video inizia mostrandoci i nostri protagonisti, dove assistiamo ad Armin sconvolto dalla scoperta della morte di alcuni personaggi importarti. Viene in seguito presentato il padre di Eren, Grisha Yeager e infine, si può vedere Eren allungare la chiave verso la serratura della porta del seminterrato.

Sembra quindi che tutti i misteri legati ai segreti delle mura e di ciò che si cela all'esterno di queste ultime, stia per essere scoperto. Non ci resta quindi che aspettare la prossima settimana, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata ad una fantastica illustrazione di Hange e vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti è disponibile in streaming gratuito e legale sulla piattaforma VVVVID.