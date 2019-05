L'Attacco dei Giganti 3: nell'ultimo episodio abbiamo assistito ad una scioccante morte?

L'Attacco dei Giganti, nel corso dell'ultimo episodio, il 17° della Terza Stagione, ha scioccato tutti gli appassionati con la morte di uno dei personaggi cardine della serie. L'opera, che ha da sempre emozionato gli spettatori con tragici colpi di scena, si è così ancora una volta dimostrata come una delle più cupe e mature del medium animato.

Quando la situazione all'interno del Distretto di Shiganshima sembra oramai essere compromessa Armin, la mente più geniale del Corpo di Ricerca, riesce miracolosamente a scoprire il principale punto debole del nemico ed a ideare un piano:

"Hange aveva ragione! Il punto debole del Colossale sono gli scontri prolungati! Ripensate agli esperimenti di Eren! Poteva trasformarsi solo tre volte una dietro l'altra. E lui è un gigante di 15 metri, quindi uno di 60 deve consumare ancora più energia. Quando ci ha attaccato con il vapore ustionante, probabilmente stava consumando quasi tutta la sua carne, lasciando solo le ossa! Ho un piano, voi distraete Reiner! Bertholdt lo sistemeremo io e Eren! Noi due lo batteremo."

Quando i due si allontanano, Armin decide di cercare di risvegliare il Gigante di Eren, steso sulle mura. Ben presto però veniamo a conoscenza della volontà del ragazzo di sacrificare la sua vita per il bene dell'umanità:

"Se il piano funzionerà, io non riuscirò più a vedere il mare... Sveglia Eren! Andiamo a vedere il mare!"

Armin, dopo aver spiegato le principali parti dell'operazione al riesumato compagno, riuscirà a rimanere agganciato al Gigante Colossale arpionandogli un dente. Il vapore emanato da Bertholdt non sarà in grado di allontanarlo. Nel mentre, però, il calore brucerà completamente il corpo dello sfortunato, capace di resistere fino all'ultimo istante per guadagnare più tempo possibile, affidando così tutto ad Eren:

"Lui... vedrà il mare anche per me!"

Ricordiamo infine di una novità di grande importanza circa la trasposizione animata dell'opera di Isayama: i nuovi episodi usciranno il lunedì.

E voi, vi siete emozionati dinnanzi a questa scena? Fatecelo sapere nei commenti!