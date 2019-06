L'Attacco dei Giganti 3: nell'ultimo episodio Levi prende la decisione più difficile

Gli ultimi episodi de L'Attacco dei Giganti ci hanno regalato un coinvolgimento emozionale senza precedenti. La presunta morte di Armin, anticipata anche dalla opening, ci ha tenuto sulle spine fino alla visione dell'ultimo episodio.

Nella puntata di lunedì, infatti, si viene a scoprire che il giovane stratega è ancora vivo, seppur in condizioni molto precarie. Eren quindi si precipita a chiedere il siero del gigante a Levi per far rivivere il ragazzo, ma il capitano viene interrotto da un soldato che riporta il corpo di Erwin, anche lui in grado di respirare. Il soldato chiede a Levi di dare il siero ad Erwin ma Eren lo attacca cercando di farlo desistere. Levi si libera del giovane con un violento destro, scatenando le ire di Mikasa che, si scaglia contro il comandante per rubargli l'iniezione.

La giovane è colta alle spalle da Hange, la quale la blocca facendola calmare. Eren, ferito e disperato per la situazione, intima ancora una volta al capitano di dare il siero ad Armin, dicendogli che è stato grazie alle sue strategie se il corpo di ricerca ha fatto diversi passi avanti nella lotta contro i giganti. Levi chiede di rimanere da solo prendendo con se il siero. E' deciso a iniettarlo su Erwin, ma all'improvviso avvicinandosi al suo corpo capisce di non voler condannare il suo amico, ancora una volta, ad una vita di inferno e di morte.

A questo punto, con estrema difficoltà, sceglie di trasformare in gigante Armin sotto gli occhi sbalorditi dei suoi compagni, che lo vedono divorare con estrema freddezza Berthold, divenendo a tutti gli effetti il nuovo Gigante Colossale. Attraverso questa scelta possiamo apprezzare la maturità e la fermezza di Levi, che emergono in quella che è con tutta probabilità la decisione più dura della serie. Il suo legame con Erwin è infatti molto forte, e la ferita di lasciarlo andare via farà male ancora per molto a Levi, che però ha scelto di liberarlo da una vita d'inferno.