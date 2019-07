L'attacco di Giganti 3: l'ultimo episodio rivela la natura del nemico

La stagione 3 di L'attacco dei Giganti, pur non essendo finita con troppa azione, ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso per le tantissime rivelazioni che hanno dovuto digerire. Tra queste, la vera natura dei giganti e l'identità del vero nemico che li ha assaliti per decadi. E proprio questo tema è stato affrontato all'interno delle mura.

Finora, gli esseri umani nelle mura hanno sempre vissuto pacificamente ma senza conoscere la verità, cosa che è stata rivelata soltanto nella terza stagione di L'attacco dei Giganti. Infatti, dopo il colpo di stato, i vari giornali hanno iniziato a narrare la vera storia delle mura, e quest'ondata di verità ha avuto un prosieguo nell'ultimo episodio della stagione.

Dopo il colloquio con i piani alti dell'esercito, è stato infatti deciso di divulgare la vera natura dei giganti. Ogni giornale ha spiegato ai cittadini, senza inserire bugie o cospirazioni, la vera natura dell'umanità, dell'esistenza degli eldiani e chi sono veramente i giganti. Tutto questo sotto ordine della regina Historia, la quale non ha voluto approvare sotterfugi e menzogne.

Ovviamente la verità è difficile da assimilare, ma questa avrà sicuramente effetti importanti su tutti i personaggi che abitano le mura. L'attacco dei Giganti tornerà l'anno prossimo con l'ultima stagione.