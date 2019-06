L'attacco dei Giganti 3: gli Universal Studios accolgono i doppiatori dell'anime

Gli Universal Studios Japan sono famosi per le repliche di alcune serie famose, come L'attacco dei Giganti. Il manga creato da Hajime Isayama ha un suo spazio espositivo al parco tematico, dove oltre alle enormi statue raffiguranti i temibili giganti vengono anche messi in scena eventi di vario genere e spettacoli di ogni tipo.

Probabilmente, non c'è modo migliore per i doppiatori di festeggiare la fine della trasmissione di L'attacco dei Giganti visitando l'enorme parco a tema dove sono presenti anche i personaggi che hanno interpretato. Il cast, infatti, lo scorso fine settimana ha visitato l'Attack on Titan the Real dell'Universal Studios Japan.

Secondo le foto di Comic Natalie, i doppiatori presenti erano Yuuki Kaji (voce di Eren), Yui Ishikawa (Mikasa Ackerman), Marina Inoue (Armin Arlert), Hiroshi Kamiya (Levi Ackerman), Saki Fujita (Ymir), Tomohisa Hashizume (Bertholt Hoover) e Shiori Mikami (Historia Reiss). A quanto pare, è stato il doppiatore di Levi ad aver spinto il resto del cast a visitare il parco, per poi farsi una foto insieme ai suoi colleghi con indosso il sistema di manovra tridimensionale e la divisa della Legione Ricognitiva.

Sicuramente questa attrazione fuori programma consentirà al parco di aumentare i propri visitatori appassionati di L'attacco dei Giganti. Intanto, l'anime potrebbe annunciare a breve la quarta stagione.