L'Attacco dei Giganti 3: Wit Studio realizza delle illustrazioni per il finale dell'anime

La seconda parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti sta avendo un successo davvero notevole, e si prepara ad avviarsi verso il finale di serie. Infatti non mancano molti episodi alla sua conclusione e Wit Studio ha deciso di omaggiare l'anime con delle illustrazioni speciali realizzate dagli animatori.

Lo studio d'animazione ha avuto in gestazione l'adattamento per ben tre stagioni, e alla fine di questa terza non è scontato che Wit Studio rimanga al lavoro su di esso. Infatti, rumor insistenti vogliono un cambio di produzione a partire dalla prossima stagione, anche se per ora non si hanno conferme ufficiali in merito. Comunque sia, è partito un conto alla rovescia che finirà all'ultimo episodio dell'anime, impreziosito da diverse illustrazioni coniate dagli animatori di Wit Studio, con Satoshi Kadowaki (Chief Animation Director) che pare ne abbia realizzate la maggior parte.

In calce trovate le creazioni in questione che sono state pubblicate sul profilo twitter ufficiale della produzione. Tra i personaggi illustrati troviamo: Armin, Levi, Sasha, Eren, Levi ed Erwin. Le immagini mostrano ancora una volta il talento degli artisti di Wit Studio, che hanno saputo interpretare al meglio il character design del manga di Hajime Isayama per dare vita ad un ottimo adattamento.

Wit Studio pare che sia molto attento al fandom dell'opera, disseminando indizi importanti sull'anime perfino nella sigla d'apertura.