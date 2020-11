L'Attacco dei Giganti 33: ecco la copertina che anticipa la battaglia finale

Dopo una lunga pubblicazione, anche L'Attacco dei Giganti sta per concludersi. Non è un segreto infatti che la storia di Hajime Isayama sia agli sgoccioli, come confermato ormai più volte dall'autore. L'Attacco dei Giganti 134 ha sconvolto i fan con l'inizio della battaglia finale tra le ultime forze rimaste in gioco.

E proprio il capitolo 134 chiuderà il volume 33 de L'Attacco dei Giganti. Il tankobon conterrà infatti le storie dalla numero 131 alla 134 e sarà pubblicato a gennaio 2021. Nonostante manchi più di un mese alla pubblicazione nelle fumetterie nipponiche, la casa editrice Kodansha ha deciso di rivelare quale sarà la copertina de L'Attacco dei Giganti 33 disegnata da Hajime Isayama.

In basso, grazie all'utente Spy, possiamo vedere l'immagine in questione. Isayama ha scelto di riprendere l'ultimissima scena del capitolo 134, quella che innesca la battaglia finale tra Eren e i suoi vecchi compagni. A destra vediamo lo storico protagonista de L'Attacco dei Giganti nella sua nuova forma, quella del Gigante Progenitore, mentre a sinistra ci sono Mikasa di spalle, poi Armin, Jean, Levi e Connie.

Il mondo intero dipenderà da quest'ultima battaglia. Vincerà la voglia di uccidere di Eren o la resistenza di Armin e compagni? Lo sapremo ne L'Attacco dei Giganti 135.