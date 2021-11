L'Attacco dei Giganti 4 Parte 1, l'anime sarà rimosso a breve da Prime Video

Solo il mese di dicembre separa i fan dal debutto dell'ultima tranche di episodi de L'Attacco dei Giganti 4, la stagione finale dell'adattamento anime del capolavoro di Hajime Isayama che Studio MAPPA ha suddiviso in due parti. La prima di queste, tuttavia, a breve non sarà più disponibile su Prime Video.

Qualche settimana fa è stato confermato che l'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 approderà su Crunchyroll, segno che il colosso americano è riuscito ad accaparrarsi i diritti esclusivi del simulcast. Di conseguenza, dunque, le ultime puntate della serie televisiva non arriveranno sul servizio streaming di Amazon e forse nemmeno con il doppiaggio in italiano visto l'appello lanciato dal doppiatore di Eren.

Ad ogni modo, a breve Prime Video perderà anche i diritti di distribuzione della parte 1 con tutti i 16 episodi che saranno rimossi dal catalogo l'8 dicembre. Vi restano dunque non più di 9 giorni se avete intenzione di recuperare l'anime o di ripassarla in vista delle nuove puntate in arrivo a gennaio. Ovviamente, se disponete di un abbonamento Netflix, potete ancora recuperare la parte 1 con tanto di doppiaggio in italiano, seppur questo resti un brutto colpo per il servizio streaming di Amazon.

E voi, invece, vi aspettavate la perdita delle licenze de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 1 da parte di Prime Video? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.