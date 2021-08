L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 1 debutta su Netflix doppiato in italiano

Gli utenti Netflix possono finalmente iniziare il viaggio finale di Eren Jaeger e dell'Armata Ricognitiva. L'Attacco dei Giganti: The Final Season - Parte 1 è infatti arrivato quest'oggi, doppiato in lingua italiana, sul catalogo del colosso dello streaming.

In attesa dell'arrivo della seconda parte, che si è recentemente mostrata ai MAPPA Stage 2021 con una spettacolare key visual, la Stagione Finale - Parte 1 è finalmente approdata su Netflix. Sul catalogo del servizio streaming on-demand sono dunque ora disponibili alla visione tutti gli episodi dell'adattamento anime.

L'Attacco dei Giganti: La Stagione Finale - Parte 1 è composto da sedici puntate, realizzate dallo Studio MAPPA, studio d'animazione subentrato a WIT Studio, responsabile delle prime tre stagioni. Gli episodi arrivano su Netflix doppiati in italiano, con l'opzione di poter usufruire della visione in lingua originale e sottotitoli in italiano. Al momento non è ancora chiaro se la versione pubblicata dal colosso dello streaming corrisponde a quella dell'edizione home video, la quale ha subito numerose correzioni, tra cui la rimozione della censura.

Questa prima parte della stagione conclusiva copre i capitoli del manga che vanno dal 91 al 116, mentre l'ultima tranche di episodi, in uscita in inverno, chiuderanno l'opera di Hajime Isayama, la cui versione cartacea è giunta al termine lasciando non poche perplessità nella community. Vi ricordiamo che il 22 agosto è stato organizzato un imperdibile concerto a team L'Attacco dei Giganti.