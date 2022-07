L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 è l'anime più soddisfacente per i fan in Giappone nel 2022

L'Attacco dei Giganti 4 è arrivato con aspettative altissime visto l'incredibile colpo di scena con il quale ci aveva lasciato la precedente stagione. Il cambio di studio non ha in alcun modo compromesso la godibilità dell'opera tant'è che la seconda parte è stata insignita di un importante riconoscimento.

In attesa della stagione 3 de L'Attacco di Giganti 4, nel frattempo il celebre servizio Filmarks, che raccoglie recensioni di anime, film drammatici e cinematografici del Giappone, ha raccolto dati a sufficienza per stilare una classifica delle serie televisive più soddisfacenti nel 2022 finora del mondo dell'animazione. La top 10 in questione, dunque, qui segue:

L'Attacco dei Giganti 4 - Final Season part 2 – 4.43 Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantico- – 4.33 Spy x Family– 4.28 Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean – 4.25 La storia di Heike – 4.23 Takagi-san 3 – 4.20 Love Death + Robots Stagione 3 – 4.18 Kotaro Lives Alone – 4.15 Komi Can't Communicate Stagione 2 – 4.12 My Dress-Up Darling – 4.09

L'adattamento tv del manga di Hajime Isayama continua dunque a dominare le classifiche e con l'attesissima parte 3 de L'Attacco dei Giganti 4 si augura di conquistare altri riconoscimenti. E voi, invece, siete rimasti davvero soddisfatti della seconda parte della final season? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.