L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 arriva a inizio 2022, ecco l'ufficialità!

Finalmente abbiamo una data di rilascio ufficiale! L'account Twitter della serie anime di L'Attacco dei Giganti ha infatti svelato che la premiere della Stagione 4 - Parte 2 andrà in onda a gennaio. Prima di questo appuntamento, verrà trasmesso uno speciale episodio riepilogativo.

Il comitato di produzione della serie anime di L'Attacco dei Giganti ha rivelato che la seconda parte della quarta e ultima stagione debutterà a gennaio. L'episodio 76, intitolato "Condanna", arriverà dunque a inizio 2022 sulla stazione televisiva giapponese NHK. Prima di questo annuncio, la finestra di rilascio era segnata con un più generico "stagione invernale 2022".

Prima della trasmissione del settantaseiesimo episodio, verrà mandato in onda uno speciale omnibus con animazioni originali (OAD) in cui gli spettatori potranno ripercorrere le vicende dal punto di vista di Levi, Annie, Mikasa e altri.



L'anime di L'Attacco dei Giganti ha esordito in Giappone nel lontano 2013. A distanza di quasi un decennio, con le animazioni passate nel frattempo nelle mani dello Studio MAPPA, l'adattamento avrà presto fine.



Lo staff della Parte 2 della "Final Season" include il regista Yuichiro Hayashi, il character designer Tomohiro Kishi, il direttore delle animazioni Daisuke Ninuma e il direttore artistico Kazuo Sawano. In attesa di ulteriori dettagli sulla premiere, la Parte 1 è stata recentemente aggiunta al catalogo di Netflix con tanto di doppiaggio italiano. Vi lasciamo infine alla splendida Key Visual della Parte 2 pubblicata durante il MAPPA Stage 2021.