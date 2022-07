L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, i cambi nell'edizione blu-ray: più sangue e meno censure

Anche se incompiuta, la parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4 ha fatto proseguire la storia della serie e ha portato tutti verso il finale. La conclusione è rimandata ancora, ma ormai è davvero vicina. I 12 episodi trasmessi in televisione vengono guardati e riguardati, e ormai c'è anche chi può fare tutto ciò in blu-ray.

Molti appassionati della serie stanno utilizzando proprio quest'edizione home video per rigodersi L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, oltre che per studiare più a fondo la serie e trovare teorie e tanto altro ancora. C'è qualcuno però che ha deciso di fare un confronto tra il prodotto andato in onda in Giappone e sui servizi streaming e quello che Studio MAPPA ha presentato nell'edizione blu-ray.

L'utente Raceraot ha pubblicato su Reddit un fotoconfronto tra i due prodotti, mettendo fianco a fianco varie scene dell'episodio 4 della seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4. In molte fasi, le espressioni sono state aggiustate così come le inquadrature. Nella fase dedicata a Grisha invece si nota una più accentuata presenza di sangue e di corpi martoriati, quindi molta meno censura e delicatezza nel mostrare certe situazioni, come il massacro dei giovani rampolli Reiss.

Ora non resta che capirà come sarà la parte finale de L'Attacco dei Giganti 4, datata per il 2023.