L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2: il commento del regista e le sfide della produzione

Il conto alla rovescia per l'ultima tranche di episodi de L'Attacco dei Giganti 4, quella che di fatto accompagnerà i fan verso la naturale conclusione della storia, è appena cominciato. Nella giornata di ieri, infatti, Studio MAPPA ha svelato quando uscirà la parte 2.

Ad appena una settimana dall'approdo su Netflix della parte 1 de L'Attacco dei Giganti 4, si torna già a parlare degli ultimi episodi rimasti alla serie prima di concludere anche in forma animata il capolavoro di Hajime Isayama. Lo staff ha infatti rivelato che le nuove puntate arriveranno il prossimo gennaio, ovvero durante la stagione invernale come il team aveva precedentemente preannunciato.

Anche il regista Hayashi è intervenuto per l'occasione con un messaggio per gli spettatori che qui segue: "Grazie per l'attesa! La seconda parte della stagione finale inizierà nel gennaio del prossimo anno! Dalla grande battaglia di Shiganshina alla storia delle origini dei Giganti, stiamo attualmente per raggiungere il climax. Stiamo inoltre affrontando tante nuove sfide a livello di immagini. In particolare, quella scena che verrà rappresentata... mi raccomando, dateci un'occhiata!"

Anche il doppiatore di Eren, Kaji Yuki, si è espresso con un commento di poche parole in cui si limita ad aggiungere "se non combatti, non puoi vincere". Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per conoscere come termineranno le avventure del Corpo di Ricerca. E voi, invece, che aspettative avete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.