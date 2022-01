L'Attacco dei Giganti 4: la parte 2 sarà disponibile per gli account Crunchyroll gratuiti

Definire turbolento il debutto della parte finale dell'Attacco dei Giganti sarebbe sicuramente riduttivo, sia per quanto avvenuto nel corso dell'episodio 76, che ha ufficialmente dato inizio alla guerra tra Marley e Paradis, sia per i disastrosi problemi logistici di Crunchyroll, che hanno ritardato di ore la visione della puntata alla community.

Dopo le migliaia di post e tweet pubblicati nell'arco di due ore la sera del 9 gennaio 2022, che sottolineavano l'incompetenza e la pessima preparazione per sostenere un ritorno così atteso, considerando inoltre la necessità di sottoscrivere un abbonamento premium per vedere la puntata in questione, sembra che la piattaforma abbia fatto un passo indietro.

L'esclusività della distribuzione e la richiesta di un abbonamento hanno sicuramente alimentato le delusioni e critiche da parte della community, e sebbene alcuni giorni fa fosse stato confermato che la serie sarebbe stata disponibile solo per gli utenti premium, sulla pagina dell'episodio 76, oltre ad un breve riassunto e alla lista dei sottotitoli disponibili, è stato confermato che dal 16 gennaio tutti gli utenti, quindi anche chi ha un'iscrizione gratuita al sito, potranno seguire la serie.

Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.