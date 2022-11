L'Attacco dei Giganti 4: la parte 2 doppiata in italiano è ora su Prime Video

Il conto alla rovescia per la messa in onda dell'ultima tranche di episodi de L'Attacco dei Giganti 4 sta lentamente esaurendosi. I fan, infatti, non vedono l'ora di conoscere come si concluderanno le gesta di Eren, Armin e Mikasa nella parte conclusiva della stagione finale.

La parte 3 de L'Attacco dei Giganti 4 è programmata per la stagione invernale, con una data d'uscita prevista nel mese di dicembre. La final season ci ha permesso di fare la conoscenza di alcuni personaggi controversi che hanno avuto un ruolo cruciale nel rendere ancora più interessante l'ultimo arco narrativo.

Nel frattempo che escano le nuove puntate, intanto l'anime prosegue la sua distribuzione in Italia nell'adattamento in lingua nostrana. Nelle scorse ore, infatti, sono approdati all'interno del catalogo di Amazon Prime Video ben 12 nuovi episodi de L'Attacco dei Giganti 4, quelli appartenenti alla parte 2. Ovviamente le puntate in questione sono disponibili sia con doppiaggio in italiano che nella controparte originale ma con i sottotitoli.

E voi, invece, stavate aspettando l'uscita della parte 2 doppiata?