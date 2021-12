L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, il primo episodio leakato: spoiler in vista?

Mancano poco meno di due settimane al debutto de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, l'ultima tranche di episodi che chiuderà di fatto l'adattamento televisivo del manga di Hajime Isayama. Ma a più di 10 giorni dalla messa in onda, sembra che la produzione sia stata vittima di un grave fenomeno di leak.

Con l'avvicinarsi della premiere si stanno moltiplicando le indiscrezioni a riguardo, come i rumors sul numero di episodi della parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4. Tuttavia, sembrerebbe che Pony Canyon, la compagnia che si occupa della produzione dell'anime, si sia lasciata scappare informazioni in merito al primo episodio, se non addirittura la puntata stessa.

L'insider Ey, una fonte molto affidabile nel settore, è venuta a conoscenza di un leaker che in qualche modo ha visionato l'episodio 76 de L'Attacco dei Giganti ed ha iniziato, con quasi 2 settimane di anticipo, a condividere in forma di testo il contenuto della puntata con tanto di descrizione delle scene presenti nella ending riassunte in poche parole chiavi come "prendere la sciarpa", "uccello" e "persona adulta vista di spalle".

Ovviamente si tratta di leak, ma visto il largo anticipo con il quale queste informazioni sono emerse è lecito aspettarsi maggiori novità dal primo episodio della parte 2 nei prossimi giorni. E voi, invece, cosa ne pensate di questa fuga di notizie, come reagirà la produzione? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.