L'Attacco dei Giganti 4, la parte 2 potrebbe essere un'esclusiva premium per Crunchyroll

Il 2022 sarà un anno fantastico per gli anime a detta dei fan. Uno dei ritorni più attesi è proprio la seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4, che accompagnerà gli spettatori appassionati fino all'epica conclusione della tanto apprezzata e discussa opera del mangaka Hajime Isayama.

Negli scorsi mesi, Funimation e Crunchyroll hanno confermato il lancio della serie negli Stati Uniti d'America. Il celebre sito di streaming anime non si è però fermato ai territori statunitensi, in quanto trasmetterà anche per l'Italia e per l'intera Europa, l'atto conclusivo in simulcast.

A partire dal 9 gennaio con l'episodio 76 "Giudizio" de L'Attacco dei Giganti, sarà quindi possibile seguire il proseguimento della tragica storia di Eren Jaeger, del Corpo di Ricerca, del popolo marleyano e di tutto il resto del mondo.

Se finora le informazioni elencate erano già note, un nuovo commento apparso sotto un post Instagram di Crunchyroll (che potete vedere in calce alla notizia) sembra confermare che questa seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4 non sarà solo un'esclusiva per Crunchyroll ma addirittura un'esclusiva per i soli utenti premium della piattaforma proprio come sta succedendo anche per la seconda parte della seconda stagione di Demon Slayer.

Questa esclusiva, non ancora noto se temporale oppure no, è decisamente importante per Crunchyroll, considerando anche questa nuova possibilità che si restringa solo ai detentori di un abbonamento premium su Crunchyroll. Sottolineiamo che ancora non c'è stato un annuncio ufficiale.

Ovviamente, le polemiche degli spettatori non sono mancate per questa decisione che viene sommata alla possibilità che nemmeno un doppiaggio italiano arrivi per L'Attacco dei Giganti 4. Per concludere vi lasciamo con un breve articolo recap per prepararvi al finale de L'Attacco dei Giganti.