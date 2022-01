L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, le furibonde reazioni dei fan ai primi leak

Anche con la seconda parte della terza stagione vi erano stati diversi leak che avevano costretto le emittenti incaricate della distribuzione in simulcast, sotto incitamento della produzione, a rinviare la messa in onda. Molti utenti, dunque, hanno tentato di evitare un'ulteriore diffusione delle immagini che hanno tuttavia già fatto il giro del mondo. Ad ogni modo, in questo caso, si tratta soltanto di un paio di immagini e l'intera opening, come il brano d'apertura, non è stato reso al pubblico motivo per cui difficilmente Studio MAPPA ritarderà la messa in onda dell' episodio 76 de l'Attacco dei Giganti . Ovviamente, vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcuna novità sull’argomento.

Com'era prevedibile, a distanza di meno di 24 ore dal debutto dell'anime, l'hype della community è cresciuto a dismisura al punto tale che nella giornata di ieri sono trapelate delle immagini della opening della parte 2 . Questi leak hanno scatenato il web che ha reagito in due modi opposti: chi ha ricondiviso le immagini per l'entusiasmo, diffondendo le indiscrezioni, e chi, invece, ha considerato questa fuga di notizie "inutile e dannosa per la premiere".

Appena una manciata di ore separano i fan dall'attesissimo debutto della parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4 , tuttavia il fronte degli insider è rimasto vigile in attesa di captare ogni possibile informazione in anteprima. Qualcuno così è riuscito ad entrare in possesso di alcune immagini che hanno scatenato l'ira del web.

Thanks to the AOT fanbase once again for continuing to show why they are the worst on anitwitter. I'll be happy when the show ends and these insufferable idiots eventually fade out of relevancy. — J-Mulli (@JMulli02) January 8, 2022

Thanks to the leakers for destroying the work of many people! Not even able to wait 1 day...

It's disgusting. — Dorian Coulon (@CoulonDorian) January 8, 2022

Did no one realize that leaking AoT anime stuff isn't really a good idea, lol. — 🔴Caesar🔴 Social Media Influenza (@TheGuuruGuru) January 8, 2022

Those who saw the op please DO NOT post on the TL FFS. We may risk getting the episode delayed — Ackercum (@ackercum) January 8, 2022

Reminder that last time someone leaked material from the anime, international streaming platforms had to delay episodes by a few days. Don't spread leaks. — toutoune (@toutoune134) January 8, 2022