L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2: l'ultima grande impresa nella nuova cover del Blu Ray

L'Attacco dei Giganti 4 ha riscritto la politica dell'immaginario di Hajime Isayama, proponendoci una realtà completamente diversa da quanto il sensei ci aveva abituato da diverso tempo a questa parte. Ad ogni modo, ancora un'ultima tranche di episodi separa i fan dalla fine delle gesta di Eren, Armin e Mikasa.

La stagione finale dell'Attacco dei Giganti è stato un successo finora, tanto che la parte 2 è stata votata come l'anime più soddisfacente del 2022 finora. Studio MAPPA sta lavorando attentamente per adattare al meglio delle possibilità il capolavoro di Isayama sensei per donare alla serie una degna conclusione dopo tanti anni di programmazione.

Ad ogni modo, lo studio ha nelle scorse ore rilasciato sul web una nuova immagine promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che la produzione ha sfruttato come copertina del nuovo cofanetto Blu Ray. L'immagine in questione ritrae dunque Armin e Mikasa, in abiti da combattimento, fronteggiare un giovane Eren. Il tutto, ovviamente, con alle spalle l'enorme Gigante Fondatore comandato dal protagonista.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la terza e ultima parte della final season è attesa al debutto nel 2023. E voi, invece, cosa ne pensate di questa copertina per il quarto cofanetto Blu Ray? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.