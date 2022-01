L'Attacco dei Giganti 4: la parte 2 si mostra in una valanga di immagini inedite

Il conto alla rovescia per il debutto de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 è praticamente agli sgoccioli e solo una manciata di giorni separano i fan dall'ultima tranche di episodi dell'adattamento anime del manga di Hajime Isayama. Ad ogni modo, alcune grosse anticipazioni sono già reperibili nelle stazioni giapponesi.

Nelle ultime settimane si sono susseguite non poche informazioni sui nuovi episodi della Parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4, il tutto senza considerare il clamoroso leak dell'episodio 76 di qualche giorno fa. Nelle scorse ore, inoltre, hanno iniziato a trapelare in rete una serie di immagini nelle stazioni di Shinjuku, Nagoya e Umeda che riguardano storyboard, sfondi e tanto altro delle nuove puntate dell'anime.

Per i lettori del manga, le immagini promozionali rilasciate da Studio MAPPA possono risultare fortemente spoiler, tuttavia esse sono private del contesto e dunque difficilmente interpretabili. Ciononostante, qualora preferiate non avere alcuna aspettativa sulla parte 2, vi suggeriamo di non dare un'occhiata alle immagini in questione allegate in calce alla notizia.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo di dare un'occhiata al nostro breve speciale per ripassare la trama in attesa dei nuovi episodi de L'Attacco dei Giganti 4. E voi, invece, cosa ne pensate di queste indizi trapelati in rete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.