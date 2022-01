L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, ecco la nuova opening dell'anime

Oggi, dopo tanta attesa, L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 compirà il suo debutto su Crunchyroll e ovviamente le aspettative dei fan della saga sono alle stelle. Solo una manciata di ore separano i fan dal nuovo episodio dell'anime, tuttavia potete ingannare il tempo con la nuova opening.

Nella giornata di ieri sono emerse delle immagini leakate proprio dal brano d'apertura della parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4, fenomeno che ha scatenato l'ira del web preoccupato che Studio MAPPA possa decidere, a seguito di questa fuga di notizie, di rinviare l'episodio come accadde in occasione della terza stagione.

Ad ogni modo, allo stato attuale delle cose, la produzione non sembra aver preso in considerazione questa eventualità ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità sulla questione. Vi ricordiamo, inoltre, che il debutto dell'episodio 76 de L'Attacco dei Giganti è atteso alle 21:15 su Crunchyroll, ma prima di allora potete ingannare l'attesa grazie alla nuova opening commissionata dallo staff e che potete ascoltare per un breve estratto in calce alla notizia. Il brano d'apertura in questione è intitolato "The Rumbling" della band SiM.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova ed ultima opening dell'anime, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.