L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, ospite ai MAPPA Stage 2021: novità sulla stagione finale?

Anche se la controparte cartacea del capolavoro di Hajime Isayama ha finito il suo ciclo tra le pagine di Bessatus Shonen Magazine, l'adattamento anime ha ancora diverse cose da raccontare. Attualmente sappiamo poco su L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2, ma le cose potrebbero cambiare già in occasione dei MAPPA Stage 2021.

Ad otto anni dal debutto dell'anime de L'Attacco dei Giganti, la serie gode di una popolarità con pochi eguali e tantissime sono le aspettative per la seconda parte dell'adattamento televisivo annunciato in occasione dell'uscita dell'episodio 16. Le nuove puntate usciranno nel 2022, ma già un assaggio dovrebbe arrivare ai MAPPA Stage 2021.

A giugno, intorno al 27 del mese, infatti, MAPPA ha organizzato una mostra con i titoli più importanti della compagnia per festeggiare i 10 anni dalla fondazione dello studio dove, inevitabilmente, non mancheranno almeno piccole novità sui progetti in cantiere per l'azienda come il film di Jujutsu Kaisen o L'Attacco dei Giganti 4 - parte 2. Presumibilmente è lecito aspettarsi intorno a quella data una prima key visual dal momento che sono stati invitati anche i doppiatori di Eren, di Armin e di Gabi. Sembra tuttavia più improbabile la presenza di un nuovo trailer, ma vi terremo aggiornati in caso di ulteriori informazioni.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo evento per il decimo anniversario dalla nascita dello stduio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.