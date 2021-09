L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2, prime foto dalla sala di doppiaggio: il cast è al lavoro

Poco più di un mese fa Studio MAPPA annunciava che L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2 sarebbe andato in onda a gennaio 2022, e oggi sono finalmente arrivati nuovi aggiornamenti sulla produzione. Le nuove informazioni arrivano direttamente dal profilo Twitter di Masafumi Mima, direttore sonoro dell'anime, che pochi istanti fa ha rivelato che il cast è tornato in sala di doppiaggio.

In calce potete dare un'occhiata a un paio di scatti dal set, in cui è possibile vede Yuki Kaji, doppiatore di Eren Jaeger, mentre presta la sua voce per una scena nella seconda parte della stagione finale. "Alcune foto del doppiaggio de L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2", si legge nel lungo post scritto da Mima, "sto cercando di seguire alla lettera le indicazioni del director Hayashi, mentre Yuki Kaji, il doppiatore di Eren, continua ad alzarsi e sedersi dopo ogni errore. Siamo tutti molto determinati a dare il massimo, continuate a seguirci!".

L'Attacco dei Giganti 4 è ora disponibile su Netflix, VVVVID e Prime Video, e adatta gli eventi raccontati nel manga di Hajime Isayama, fino alla conclusione del capitolo 116. La seconda parte concluderà definitivamente la storia di Eren e compagni, adattando i capitoli dal 117 al 139 nell'arco di circa dieci episodi (cifra da confermare). Il fatto che i doppiatori siano già tornati in sala fa ben sperare per quanto riguarda l'andamento dei lavori, e scaccia parzialmente il rischio rinvio.

E voi cosa ne pensate? Seguirete L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2? Ditecelo nei commenti! A proposito di MAPPA, vi ricordiamo che tra pochi giorni debutterà il nuovo anime originale Takt Op. Destiny, prodotto con Madhouse e disponibile gratuitamente su Crunchyroll.