L'Attacco dei Giganti 4, la Parte 2 rivela titolo e band della nuova opening

L'Attacco dei Giganti potrebbe non essere la vostra serie anime preferita, ma lo è per milioni di fan in tutto il mondo. E' una delle più importanti produzioni anime degli ultimi anni, quindi, naturalmente, ci sono grandi aspettative per la sua stagione finale.

La serie si farà finalmente vedere questo fine settimana, quando l'episodio 76 de L'Attacco dei Giganti approderà su Crunchyroll, e ora, un nuovo comunicato suggerisce che serie andrà in onda con una nuova opening al suo seguito.

Il nuovo aggiornamento è spuntato online per gentile concessione di fanpage come SPY, che hanno un solido curriculum per quanto riguarda gli scoop. È stato comunicato ai fan che L'Attacco dei Giganti sta per debuttare con una nuova opening, il che non è così sorprendente. Ma ora, abbiamo un'idea su chi eseguirà il brano.

Secondo le voci, la band SiM realizzerà l'opening. Il singolo sarà intitolato "The Rumbling". Questo nome sarà molto familiare per i fan che hanno letto il manga e hanno già un'idea su ciò che sta per arrivare nell'anime. Dopo tutto, il Rumbling (Boato) è stato nominato più volte nel corso della prima parte della quarta stagione ed è la minaccia più significativa che gli Eldiani hanno dalla loro parte.

La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti prenderà presto il via, e i fan dell'anime saranno lasciati equamente sbalorditi e spaventati. Per coloro che non hanno familiarità con la band SiM, il gruppo non è estraneo agli anime. La band ha realizzato una opening per Shingeki no Bahamut ed è anche tornato per eseguire un'altra canzone nel 2017.

I SiM hanno anche suonato una varietà di canzoni per giochi PlayStation come Crows: Burning Edge. Dato il loro classico suono heavy metal, i SiM sono perfetti per questa opening, e i fan sono ansiosi di avere il loro primo ascolto.

Dopo tutto, la quarta stagione de L'Attacco dei Giganti ritorna questo fine settimana, quindi speriamo che i SiM facciano esplodere gli appassionati con la loro nuova traccia. In Italia, potrete vedere il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 su Crunchyroll solo se siete abbonati premium molto probabilmente.

Cosa ne pensate della scelta della band per questa nuova opening? Siete eccitati per il ritorno de L'Attacco dei Giganti? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Per concludere vi lasciamo con un breve recap per prepararvi al finale de L'Attacco dei Giganti 4.