L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, rivelato il titolo del terzo episodio

Oggi esordirà la prima puntata della seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4. L'anime, prodotto dallo Studio MAPPA, è attesissimo da una miriade di fan in tutto il mondo, rimasti fermi all'ultimo episodio della parte 1. Nella puntata 4x16 de L'Attacco dei Giganti, un cliffhanger aveva infatti lasciato tutti col fiato sospeso.

Nella prima parte dell'ultima stagione abbiamo assistito a un cambiamento radicale del protagonista Eren Yaeger, che sta prendendo parte al piano del fratellastro Zeke. Non si sa di preciso cosa i due abbiano in mente, ma sembra che il Gigante Bestia abbia trovato una soluzione pacifica per estirpare la maledizione dei giganti dal mondo.

I due, ne L'Attacco dei Giganti 4 Parte 1, non sono riusciti a ricongiungersi, e quindi ad attuare ciò che hanno in mente. Nei primi episodi della parte 2 i tempi per il loro incontro potrebbero però essere finalmente maturi. Come riportato su Twitter da @AoTWiki, il terzo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, ovvero il 78esimo complessivo della serie, si intitolerà "Due Fratelli".

Un titolo che fa proprio pensare a un episodio dove Eren e Zeke attueranno il loro piano. O almeno così sembrerebbe, a meno che non si dia spazio a un lungo dialogo tra i due Yeager. Ancora, potrebbe essere un episodio incentrato sul rapporto tra Eren e Armin, fratelli nella vita ma non di sangue.

L'opening de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 sembra promettere una stagione elettrizzante e cupa, proprio come era stata la prima parte. Non ci resta che attendere la premiére per tornare a nell'inquietante mondo creato dal maestro Hajime Isayama.