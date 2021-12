L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 e il leak che ha illuso la community

Al tanto atteso finale, manca ormai sempre meno. L'appuntamento con L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 è fissato per il 9 gennaio 2022, ma quest'oggi, secondo un leak emerso in rete, era previsto un nuovo trailer. Un teaser, che però non è mai arrivato.

A meno di un mese dalla premiere dell'episodio 76, il primo della seconda parte della Final Season, il fandom aspettava con ansia un nuovo teaser promozionale, che avremmo dovuto vedere sul canale giapponese NHK General TV in occasione dello Special Omnibus.

Questa clip avrebbe dovuto preparare i fan all'epico finale, che i lettori del manga di Hajime Isayama già conoscono bene. L'atteso trailer ha però lasciato l'intera community con la bocca asciutta. Al termine del programma, non è stato rivelato alcunché. Il leak era infondato, della preview nemmeno l'ombra. Per rivedere i nostri eroi preferiti in azione, dunque, molto probabilmente dovremo attendere la data di debutto ufficiale.



La serie si risolverà con eventi strazianti, una corsa sfrenata tra politica, drammi e combattimenti, che però doneranno nuova speranza ai principali protagonisti. Tutto ciò, sarà condito dalle splendide animazioni che Studio MAPPA metterà in scena come suo solito.

Ormai, spinti ai limiti fisici e psicologici, i principali protagonisti sono arrivati allo stremo. Eren Jaeger ha perso l'ottimismo che inizialmente lo contraddistingueva, la cruda realtà della guerra l'ha cambiato per sempre e il rapporto con Mikasa e Armin non è più lo stesso. Come si risolverà il sanguinoso conflitto tra le forze armate di Paradis Island e Marley, e quali segreti nascondono ancora i Giganti?

La seconda parte della Stagione 4 verrà trasmessa in simulcast su Crunchyroll, un accordo esclusivo che però mette in pericolo il doppiaggio italiano. Come suggerito da Alessandro Campaiola, voce italiana di Eren, questa parte finale forse rischia di non venire mai doppiata nel nostro Paese. Vi lasciamo all'ultima immagine promozionale di AoT 4 Parte 2.