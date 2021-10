L'Attacco dei Giganti 4 parte 2: nuovo trailer e messaggio dell'autore per il finale

L'Attacco dei Giganti 4 parte 1 è su Netflix e altre piattaforme ormai da qualche tempo. Il cambio di prospettiva prima e l'enorme evoluzione di Eren Jaeger poi hanno accompagnato gli spettatori per i primi 16 episodi di questa stagione finale. Tra qualche mese però sarà il turno dell'ultimissima fase della storia.

In attesa del 2022, i lavori su L'Attacco dei Giganti 4 proseguono senza sosta per chiudere in bellezza la clamorosa trama ideata da Hajime Isayama più di dieci anni fa. A meno di tre mesi di distanza dalla trasmissione, Studio MAPPA ha condiviso un nuovo trailer de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 che potete osservare in alto.

L'apertura si concentra su un luogo mistico che abbiamo già visto nella prima key visual dell'anime, mentre poi l'attenzione del video si concentra sul Gigante d'Attacco, il Corazzato, il Bestia per poi passare velocemente a tutti gli altri personaggi più importanti de L'Attacco dei Giganti.

L'anime de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 arriverà il 9 gennaio 2022 alle 24:55 fuso orario giapponese. In contemporanea, Hajime Isayama ha lasciato un messaggio ai suoi lettori: "Attendo con ansia che inizi la seconda parte della stagione finale. Anche nell'originale è stata difficile da disegnare, e mi dispiace molto che MAPPA riscontrerà di nuovo difficoltà in tante scene come accadde agli assistenti, mi spiace, ma le scene più difficili sono quelle che attendo di più. Spero che le persone che le guarderanno per la prima volta nell'anime le apprezzino."