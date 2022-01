L'Attacco dei Giganti 4: la parte 2 vittima di review-bombing?

L'ultima parte de L'Attacco dei Giganti 4 ha compiuto il suo debutto la scorsa domenica su Crunchyroll dando ufficialmente il via all'ultima tranche di episodi dell'adattamento televisivo del manga di Hajime Isayama. Tuttavia, com'era prevedibile, non sono mancate le polemiche.

Se il debutto dell'episodio 76 su Crunchyroll è stato macchiato da un disservizio del distributore, che sicuramente non si aspettava un afflusso tanto massiccio di spettatori e che ha causato un rinvio della puntata di qualche ora, dall'altra la community ha reagito in modi differenti nonostante l'enorme entusiasmo che si è percepito sul web.

Tuttavia, ancor prima del debutto dell'episodio 1 della parte 2 della final season, il celebre servizio di imdb è stato investito da review-bombing, quel fenomeno nel quale un prodotto viene valutato negativamente senza cognizione di causa. Quasi 2,5 mila persone, infatti, senza nemmeno dare il tempo all'anime di andare in onda hanno votato con 1 stella, il valore minimo, la qualità della puntata. Il fenomeno sembrerebbe essere stato scatenato da un fan di ONE PIECE, tuttavia non ci sono conferme a riguardo. Ad ogni modo, qualche ora dopo, con l'effettiva uscita della puntata, i fan si sono mobilitati in 10 mila unità per votare il massimo e migliorare la media dell'episodio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa faccenda? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.