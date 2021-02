L'Attacco dei Giganti 4x09: svelato un grande ritorno, ecco di chi si tratta

Iniziato nel Dicembre 2020, continua la pubblicazione degli episodi di L'Attacco dei Giganti 4 mostrando un personaggio rimasto a lungo fuori dalle scene. Entriamo più nel dettaglio.

La nuova puntata dell'anime ci ha permesso di venire a conoscenza di alcuni avvenimenti accaduti in seguito al raggiungimento del mare da parte dell'Armata Ricognitiva, successivamente, una volta tornati al tempo presente, abbiamo avuto modo di seguire le azioni di diversi personaggi. Tra questi vi è Armin il quale è stato visto fare visita al luogo in cui viene tenuta prigioniera Annie Leonhart.

La ragazza, compagna dei protagonisti nel 104° Corpo di Addestramento Reclute, si rivelò essere una nemica in possesso del potere del Gigante Femmina al termine della prima stagione animata. Dopo un tremendo combattimento con Eren, la giovane, sconfitta, sfruttò le sue abilità per cristallizzare il proprio corpo, impedendo così agli abitanti dell'isola di Paradis di estorcerle informazioni.

Nel nuovo episodio, come possiamo vedere nelle immagini riportate al termine di questa news, Annie viene mostrata nello stesso stato in cui l'avevamo lasciata mentre Armin, pur non essendo in grado di comunicare con lei, racconta gli ultimi avvenimenti riguardanti la battaglia all'interno della nazione di Marley e le proprie azioni che hanno causato la morte di numerose persone tra soldati e civili, affermando quindi di aver compreso ciò che provarono la ragazza, Reiner e Berthold diversi anni prima nell'attaccare il Distretto di Shiganshina.

Infine ricordo che in L'Attacco dei Giganti 4 è iniziata una nuova fase e riporto il nuovo design di Eren che verrà utilizzato nelle prossime puntate di L'Attacco dei Giganti 4.