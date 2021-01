L'Attacco dei Giganti 4, attacco hacker a MAPPA: produzione a rischio? Facciamo chiarezza

MAPPA, lo studio responsabile per la produzione de L'Attacco dei Giganti 4, ha recentemente subito un attacco hacker sui propri profili social, da Twitter a TikTok. Nelle scorse ore infatti, hanno iniziato a circolare comunicazioni false che parlano di un possibile abbandono della produzione, crunch, difficoltà nei pagamenti e molto altro ancora.

In calce potete dare un'occhiata ad alcuni commenti apparsi sul profilo TikTok, con oltre 10.000 follower e decine di migliaia di upvote e commenti. Come potete vedere, lo studio afferma che "la produzione de L'Attacco dei Giganti 4 sarà interrotta dopo la fine della prima parte, e passata ad un altro studio di animazione" e che "il futuro dell'anime deve ancora essere discusso". Naturalmente si tratta di commenti falsi, estrapolati e condivisi sui social in un secondo momento senza alcun contesto.

Nelle ultime ore si è creata quindi una grande confusione online, alimentata poi dalla comparsa di un profilo Twitter chiamato "MappaStudios". Pochi istanti fa, il profilo in questione ha condiviso un secondo comunicato falso, lamentando problemi di pagamento, deadline impossibili, difficoltà di produzione e via dicendo. Il vero profilo Twitter di MAPPA, chiamato "MAPPA_Info", non ha commentato l'accaduto, ma le segnalazioni sono molte e probabilmente nelle prossime ore saranno presi provvedimenti.

Vi ricordiamo che MAPPA ha davvero commentato le critiche qualche giorno fa, ragione per cui molti utenti hanno pensato si trattasse di un ulteriore sfogo da parte del team di produzione. In attesa dei prossimi sviluppi, vi lasciamo alla preview dell'episodio 7 de L'Attacco dei Giganti 4.