L'Attacco dei Giganti 4: quanto è attualmente grande 'quella forma' di Eren?

L'intera community legata al capolavoro di Hajime Isayama è curiosa di sapere come terminerà L'Attacco dei Giganti 4 e come si concluderanno, di conseguenza, le gesta di Eren, Armin e Mikasa. Ad ogni modo, nel frattempo il web continua a discutere della seconda parte in attesa degli ultimi episodi.

Attualmente i riflettori sono puntati al 13 novembre quando Studio MAPPA terrà l'evento speciale a tema l'Attacco dei Giganti dove i fan si augurano di ricevere novità in merito all'ultima tranche di episodi della final season. Le aspettative sono ovviamente alle stelle e in molti si stanno domandando come il Corpo di Ricerca riuscirà ad impedire ad Eren di completare il suo piano di sterminio di massa della popolazione mondiale.

Con i poteri del Fondatore, infatti, Eren ha risvegliato i Giganti dormienti nelle Mura che stanno mettendo a soqquadro interi Paesi. Ma quanto è effettivamente grande l'attuale forma del protagonista? Attraverso un'immagine di proporzione, la stessa allegata in calce alla notizia, è possibile collegare le assurde dimensioni del Fondatore con quelle del distretto di Shiganshina. Come potete notare voi stessi, Eren è attualmente lungo e largo quasi quanto l'intero diametro del distretto.

Non ci resta dunque che attendere comunque un paio di mesi per conoscere l'esito dell'ultima grande sfida di Armin e Mikasa. E voi, invece, cosa ne pensate di questa immagine? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.