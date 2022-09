L'Attacco dei Giganti 4, nei Blu-Ray sono state corrette alcune animazioni

Nei primi mesi del 2023 vedremo l'esordio dell'ultima parte di Attack on Titan - The Final Season, che dovrà mantenere altissima la qualità per riuscire a mettere la ciliegina sulla torta della splendida Final Season di studio MAPPA. Le prime due parti hanno riscosso un grandissimo successo globale, che ha anche aumentato la popolarità del manga.

Non può che essere soddisfatto l'autore dell'opera cartacea Hajime Isayama, che di recente ha confrontato una scena di Attack on Titan con Vinland Saga. Wit Studio prima e studio MAPPA poi hanno fatto un lavoro eccezionale con Attack on Titan, rendendolo uno degli anime più famosi a livello globale.

Ecco perché in più paesi è stata resa disponibile l'edizione Blu-Ray dell'opera. Nell'ultimo volume Blu-Ray uscito è contenuta la parte 2 di Attack on Titan - The Final Season, in cui sono state corrette alcune animazioni. Studio MAPPA ha quindi deciso di mettere a posto delle sequenze che non erano state apprezzate per commercializzare un prodotto di livello ancora più alto di quello visto in TV o in streaming.

Per renderci conto di come siano state modificate le animazioni da studio MAPPA, @AoTWiki ha pubblicato su Twitter un'immagine che paragona il volto di Floch nella stessa scena. Nella versione di Attack on Titan per la TV, il volto dello Jaegerista sembra più inquietante e innaturale rispetto a quello che si può vedere nell'edizione Blu-Ray della serie.

Floch non rientra tra i personaggi più controversi di Attack on Titan 4, ma è sicuramente uno dei più odiati dai fan. Chissà se alcune animazioni abbiano contribuito alla sua antipatia, ma siamo sicuri che un rewatch della Final Season di Attack on Titan in Blu-Ray potrebbe farcene rendere conto.