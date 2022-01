L'Attacco dei Giganti 4: quanto è cambiato il design del Gigante di Eren dalla stagione 1?

Tra qualche giorno compirà il suo debutto la parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4 che chiuderà anche sul fronte televisivo l'epopea di Hajime Isayama. Ad ogni modo, negli ultimi giorni sono trapelate molte informazioni in merito all'ultima tranche di episodi, tra immagini inedite e promozionali.

Qualche giorno fa hanno fatto scalpore le immagini de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 trapelate in alcune delle principali stazioni del Giappone che hanno mostrato alcune tavole, schizzi e character design realizzati dalla produzione, alcuni potenzialmente spoiler ma sprovvisti comunque del contesto di riferimento.

Tra esse, inoltre, ha fatto piuttosto rumore il character design del Gigante d'Attacco curato da Studio MAPPA per i nuovi episodi. Un utente su Reddit ha confrontato questa immagine con la stessa rilasciata da Studio WIT in occasione della prima stagione per sottolineare le differenze tra i due differenti stili. La differenza maggiore è senza alcun dubbio la resa più evidenziata della muscolatura del Gigante di Eren a seguito del passaggio di studio.

E voi, invece, cosa ne pensate, quale stile vi piaceva di più? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito dell'anime, sapevate che stando a un indizio trapelato in rete L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 potrebbe essere un esclusiva Crunchyroll Premium?