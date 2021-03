L'Attacco dei Giganti 4: il capitano Levi prende vita nel cosplay di lujiuerhei

Il conto alla rovescia de L'Attacco dei Giganti 4 è già iniziato e tra poco più di una settimana la stagione finale concluderà definitivamente le avventure di Eren, Armin e Mikasa sul piccolo schermo. Nell'attesa di conoscere quale sarà il futuro del franchise, nel frattempo il supporto dei fan si è moltiplicato a dismisura.

Il portale francese AlloCiné, poco prima di rimuovere l'annuncio, aveva accidentalmente anticipato un progetto cinematografico in cantiere per Studio MAPPA, l'ideale per terminare definitivamente le gesta del Corpo di Ricerca. Ad ogni modo, come promesso da VVVVID, l'episodio 14 e 15 de l'Attacco dei Giganti 4 debutteranno insieme il 23 marzo a partire dalle 8, evento che avvicinerà il finale di stagione ad un'ultima settimana d'attesa.

Intanto i rete i fan del capolavoro di Hajime Isayama stanno moltiplicando i propri sforzi per garantire il massimo supporto all'opera, a riprova delle numerose illustrazioni e degli affascinanti cosplay trapelati negli ultimi giorni. Uno di questi, in particolare, è a cura di lugiuerhei, un talentuoso cosplayer che ha voluto omaggiare il Capitano Levi in un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. L'artista è riuscito a emulare con una fedeltà incredibile l'aspetto e le caratteristiche del popolare personaggio, riscuotendo di fatto un enorme apprezzamento da parte della community con 7 mila "mi piace" su Instagram in appena un'ora dalla pubblicazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione di Levi, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.