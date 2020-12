L'Attacco dei Giganti 4: quanti capitoli saranno adatti per ogni episodio?

Negli ultimi giorni le novità dietro L'Attacco dei Giganti 4 hanno ingranato la marcia grazie agli sforzi degli insider di condividere quante più informazioni possibili sulla stagione finale in dirittura d'arrivo. L'ultimo leak, in particolare, rivolge le attenzioni sulla copertura degli episodi rispetto al manga.

Il regista lo aveva confermato in una recente intervista, Studio MAPPA vuole essere il più fedele possibile al materiale di partenza. Ciò non vuol dire soltanto una somiglianza tra il character design dell'anime e lo stile di Hajime Isayama, ma anche nella struttura della narrazione. I due insider Spy e Alter DAC, che sono presumibilmente entrati in possesso del primo episodio in early access, suscitando anche qualche polemica a riguardo, hanno rivelato qualche ora fa tramite un cinguettio la copertura dei capitoli per ciascun episodio.

Come potete notare voi stessi dai tweet originali allegati in calce alla notizia, ogni puntata de L'Attacco dei Giganti 4 coprirà all'incirca 2 capitoli del manga. Spy è ancora più preciso e spiega come gli episodi avranno in alcuni casi una copertura di poco più di un capitolo e altri leggermente meno di due. Nelle migliori delle ipotesi, dunque, con 16 episodi disponibili, L'Attacco dei Giganti 4 dovrebbe coprire circa 24 capitoli del manga e concludersi intorno al n°115 o poco oltre. Lo scarto tra la season finale e gli attuali avvenimenti potrebbe ritrovarsi di oltre 20 capitoli, un numero sufficiente per un ulteriore stagione o, eventualmente, per una produzione cinematografica.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste informazioni? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.