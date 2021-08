Da L'Attacco dei Giganti 4 a Chainsaw Man: dieci anime imperdibili in arrivo nel 2022

Il settore anime è cresciuto molto nel corso dell'ultimo triennio, e parte del merito è indubbiamente di serie come Demon Slayer, L'Attacco dei Giganti e Jujutsu Kaisen. Secondo molti fan, però, l'anno del boom sarà il 2022, ed effettivamente il numero di opere di alta qualità in uscita è davvero stupefacente.

Oggi abbiamo deciso di selezionare dieci tra le serie e il film anime più attesi che ci accompagneranno nel corso del 2022, basandoci sui commenti degli utenti Twitter. Queste sono le opere che secondo molti fan permetteranno agli anime di raggiungere una percentuale ancora maggiore di pubblico mainstream, e considerando i nomi in lista, è davvero difficile non avere aspettative elevate.

Top 10 serie/film 2022

L'Attacco dei Giganti 4: Parte 2

Demon Slayer 2

Jujutsu Kaisen 0 (film)

Chainsaw Man

Dragon Ball Super: Super Hero (film)

Vinland Saga 2

Made in Abyss: The Sun Blazes Upon the Golden City

Cyberpunk: Edgerunners

The Rising of the Shield Hero 2

Nuovo film di Detective Conan

Nella classifica potete trovare i migliori anime in uscita nel 2022, più un paio di cui ancora non conosciamo la data d'uscita, ovvero la seconda stagione di Demon Slayer e la prima di Chainsaw Man. Oltre alla serie nominate, comunque, c'è molta attesa per la quarta stagione di DanMachi e la terza stagione di Kaguya-sama: Love is War, senza considerare la quarta stagione di Date a Live e la seconda di Rent a Girlfriend.

Tralasciando i sequel, vi ricordiamo che nel 2022 usciranno anche Takt OP Destiny, il promettente anime di MAPPA e Studio Madhouse, e A Couple of Cuckoos, l'anime tratto dall'ottima commedia di Miki Yoshikawa.

E voi cosa ne pensate? Quale anime state aspettando con maggiore impazienza? Ditecelo nei commenti!