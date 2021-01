L'Attacco dei Giganti 4: chi dovrebbe diventare un gigante? la proposta di Josh Grelle

Dopo una pausa di una settimana L'Attacco dei Giganti 4 sta per tornare ma prima di ciò abbiamo la possibilità di scoprire alcune opinioni del doppiatore inglese di Armin sulla possibilità di vedere nuovi personaggi trasformarsi in gigante.

Prossimamente verrà trasmesso un importante episodio per la nuova stagione dell'anime. Nell'ultima puntata Eren si è finalmente rivelato a Reiner, sembra infatti che il ragazzo dotato del potere del Gigante d'Attacco si sia infiltrato nella nazione nemica e presto potremmo dover assistere ad un nuovo scontro tra giganti. Tra i membri dell'armata ricognitiva il protagonista non è l'unico in grado di trasformarsi, anche Armin ne è capace, ed è proprio in un intervista col doppiatore inglese di questo personaggio che si è provato a capire chi altro, tra i soldati della serie, sarebbe il più adatto ad ottenere la potente abilità.

Quando a Josh Grelle è stato chiesto cosa ne pensasse di un'eventuale trasformazione in gigante di Mikasa, il doppiatore ha risposto che, secondo il proprio parere, donare alla ragazza un tale potere non sarebbe molto differente dal rendere Levi in grado di utilizzarlo. Entrambi i personaggi infatti sono già piuttosto forti e con la nuova abilità lo diventerebbero ancora di più.

Un ragazzo che invece meriterebbe la capacità di trasformazione, sempre a detta dell'interprete di Armin, potrebbe essere Connie. Il soldato dell'Armata Ricognitiva infatti non è abile quanto l'amica di Eren e se fosse in grado di diventare un gigante potrebbe essere di grande aiuto per la future battaglie con la nazione di Marley. Grelle ha poi aggiunto che sarebbe molto curioso di vedere Clifford, colui che da la voce a Connie, nei panni di una versione titano dello stesso, inoltre se gli venisse concessa una tale abilità si potrebbe sviluppare maggiormente l'aspetto psicologico del personaggio per via di ciò che ha coinvolto la madre del soldato nelle passate stagioni.

Voi cosa ne pensate? Quale personaggio vi piacerebbe vedere trasformarsi in un gigante? Fatecelo sapere con un commento.

Infine riporto alcune dichiarazioni dei doppiatori inglesi di L'Attacco dei Giganti 4 sulla difficoltà di abbandonare i propri ruoli ed una news riguardante i titoli dei prossimi episodi di L'Attacco dei Giganti 4.