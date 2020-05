L'Attacco dei Giganti 4: chi è Studio MAPPA, lo staff che realizzerà la stagione finale

Quella di oggi è stata una giornata particolarmente intensa per gli appassionati de L'Attacco dei Giganti che hanno finalmente avuto modo di dare un'occhiata alla quarta e ultima stagione dell'anime. Nonostante alcuni cambiamenti nello staff e nello Studio le premesse appaiono eccellenti, ma cerchiamo di conoscere meglio il nuovo team.

Anche se non è tutto oro ciò che luccica, in quanto il trailer dell'anime è "pre-animato" e di conseguenza non necessariamente aderente alla realtà, il video promozionale ha avuto modo di far particolarmente discutere, soprattutto in bene viste le prime reazioni della community. Ad ogni modo, dopo tante speculazioni, il testimone ha infine ha abbandonato le mani di Studio Wit che, stando alle voci di corridoio, è stato costretto a mollare il franchise a causa delle fortissime pressioni che una produzione di tale portata ha inferto alla piccola compagnia, costringendola a ritmi disumani e a carichi di forza-lavoro ingestibili.

Pertanto, la decisione di appoggiarsi a un nuovo studio è stato necessario sia per Wit, che finalmente può occuparsi di nuovi progetti originali, quanto per la qualità stessa della stagione finale. Mappa, per chi non lo sapesse, è stata fondata nel 2011 da Masao Maruyama, veterano dell'industria nonché l'uomo che ha dato vita al sogno Madhouse, l'azienda celebre per aver proposto alcuni degli anime più famosi mai conosciuti.

Studio Mappa iniziò col botto la propria carriera, in quanto aveva tutte le intenzioni di porre una netta cesura all'attuale industria ricca di adattamenti e scarna di prodotti originali. Dopo una serie di collaborazioni con Shin'ichirō Watanabe (Sakamichi no Apollon e Terror in Resonance) e ad alcuni progetti particolarmente riusciti, come il franchise di Garo e di Shingeki no Bahamut, la compagnia iniziò a focalizzarsi sempre di più sugli adattamenti da soggetti preesistenti, tra cui Kakegurui, Yuri!!! on Ice e Inuyashiki, ad eccezione di Sarazanmai che ha rivisto alla regia il clamoroso ritorno di Kunihiko Ikuhara.

Con il tempo, lo studio si è attribuita la nomina di un'azienda sempre meno attenta alla qualità e più al profitto, finendo a realizzare più produzioni contemporaneamente, situazione che ha più volte messo in luce le criticità del settore. Anche adesso, Mappa si sta occupando per la stagione autunnale, oltre all'Attacco dei Giganti 4, persino di Jujutsu Kaisen, seppur con due staff completamente diversi. Senza dimenticare, inoltre, che per il 2021 è atteso anche l'anime di The God of High School.

In merito a questo punto, comunque sia, vi invitiamo a non preoccuparvi più del necessario, poiché l'azienda ha dimostrato più volte di riuscire a portare a termine ogni opera anche con un discreto risultato. In più, non dobbiamo dimenticare che la regia dell'anime è affidata a Yuichiro Hayashi (Dorohedoro) che vanta di un ottimo curriculum e di grande esperienza. In più, lo storico direttore della serie de L'Attacco dei Giganti, Tetsuro Araki, ha comunque voluto sottolineare come abbia affrontato con Hayashi numerose discussioni per preparare al meglio la stagione finale.

Il regista, inoltre, sarà affiancato da un ottimo staff tra cui Hiroshi Seko (Mob Psycho 100, Vinland Saga) alla sceneggiatura che, tra l'altro, ha collaborato già a tutte e 3 le precedenti serie dell'anime. Il nuovo character design, invece, è affidato da Tomohiro Kishi che, grazie all'esperienza passata con Hayashi in Dorohedoro, dovrebbe garantire un'ottima collaborazione tra i membri del team. Non possiamo, infine, dimenticare la presenza dell'immancabile Hiroyuki Sawano, colonna portante dell'intera trasposizione televisiva del manga di Hajime Isayama che, per questa stagione conclusiva, sarà persino coadiuvato, nel comparto musicale, da Kohta Yamamoto (The Seven Deadly Sins 3 e 4).

In conclusione, anche se il trailer ha presentato L'Attacco dei Giganti 4 sotto una luce che potrebbe non essere la stessa al momento della messa in onda, le premesse per un anime epocale ci sono tutte e non vediamo l'ora di assistere insieme a voi questa attesissima stagione conclusiva. E voi, invece, cosa ne pensate del team chiamato in causa da Studio MAPPA? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.