L'Attacco dei Giganti 4 si chiude con un cliffhanger, dove iniziare a leggere il manga?

La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti si è conclusa con un clamoroso colpo di scena e purtroppo prima di vedere la conclusione dell'anime dovremo attendere l'inverno del 2022. Con più di un anno a separarci dall'episodio 17 è lecito chiedersi: vale la pena recuperare il manga? E se sì, da dove iniziare? Facciamo chiarezza.

L'episodio 16 de L'Attacco dei Giganti 4 adatta i capitoli 115 e 116 del manga, intitolati rispettivamente "Supporto" e "Creato" e facenti parte del Volume 29. Il capitolo 115, tuttavia, è stato quasi totalmente tagliato da MAPPA, probabilmente per una questione di pacing. Le scene tagliate saranno sicuramente mostrate nella seconda parte di stagione e svelano nel dettaglio il destino di Levi e Zeke dopo l'esplosione della lancia tonante. Il resto della stagione è stato quasi completamente una trasposizione 1:1, quindi se volete proseguire la lettura sarà sufficiente riprendere dall'inizio del capitolo 115.

Per quanto riguarda la qualità dell'opera, i disegni di Isayama sono migliorati molto dal 2012 a oggi, e alcune tavole sono obiettivamente impossibili da riprodurre per l'anime. La serie di MAPPA rimane complessivamente il modo migliore di vivere l'ultima parte del racconto, soprattutto per via delle eccezionali musiche di Kohta Yamamoto e per l'eccezionale lavoro svolto dal cast di doppiatori, ma nel caso in cui proprio non riusciste a resistere non dovete preoccuparvi, visto che il manga è di qualità eccezionale.

Vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti si concluderà il 9 aprile con la pubblicazione del capitolo 139, e che la serie è distribuita in Italia da Planet Manga. Per il momento sono disponibili 32 Volumi su 33, con il prossimo in uscita a ridosso della stagione estiva.