L'Attacco dei Giganti 4, com'è stato realizzato il poster? Ecco il video del processo

In vista della seconda parte dell'anime L'Attacco dei Giganti 4 - Stagione Finale, la produzione ha rilasciato un video speciale che mostra il processo di creazione dell'ultimo poster promozionale del progetto, che mostra Eren Yeager accanto a una varietà considerevole di frammenti dei suoi ricordi.

La seconda parte ha il suo debutto previsto per il 9 gennaio 2022 in Giappone, mentre la prima parte della stagione finale ha debuttato a dicembre 2020 per un totale di sedici episodi, arrivati in Italia in simul cast e simul dub su Prime Video. L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 sarà invece distribuito da Crunchyroll in Italia e non ci sono per ora notizie su un doppiaggio italiano della serie ma la voce italiana di Eren ha lanciato una petizione per doppiare L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2.

La prima stagione è stata rilasciata nell'aprile 2013, seguita da una seconda stagione nell'aprile 2017 e da una terza stagione in due parti nel luglio 2018 e nell'aprile 2019.

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Kakegurui) ha diretto la prima parte dell'anime per i MAPPA Studios. Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mob Psycho 100) è stato incaricato di scrivere e supervisionare le sceneggiature della prima parte. Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) si è occupato del character design della prima parte. Hiroyuki Sawano si è occupato della composizione della colonna sonora insieme a Kohta Yamamoto (Ao no Exorcist: Kyoto Saga) per la prima parte.

"Gabi Braun e Falco Grice si sono allenati tutta la vita per ereditare uno dei sette giganti sotto il controllo di Marley e aiutare la loro nazione a sradicare gli Eldiani da Paradis. Tuttavia, proprio quando tutto sembra andare bene per i due cadetti, la loro pace viene improvvisamente scossa dall'arrivo di Eren Yeager e dei restanti membri del Corpo di Ricerca.

"Avendo finalmente raggiunto il seminterrato della famiglia Yeager e appreso l'oscura storia che circonda i giganti, il Corpo di Ricerca ha finalmente trovato la risposta che hanno così disperatamente lottato per scoprire.

"Con la verità ora nelle loro mani, il gruppo parte per il mondo oltre le mura. In questa stagione finale, due mondi completamente diversi si scontrano mentre ogni parte persegue la propria agenda nella tanto attesa conclusione della lotta di Paradis per la libertà."