L'Attacco dei Giganti 4, come sarà il finale dell'anime?

Che il finale de L'Attacco dei Giganti non abbia soddisfatto le aspettative di tutti è ormai una cosa risaputa, tuttavia è pur vero che accontentare una community di milioni di lettori sia una cosa assai impossibile. Per questo motivo la seconda parte dell'anime cambierà la carte in tavola?

Esiste solo una risposta possibile a questa domanda ed è un sincero e sonoro "no". In molti hanno iniziato a sperare che gli autori cambiassero la conclusione della storia quando il director della serie animata, intervenuto ai MAPPA Stage 2021, dichiarò come la seconda tranche di episodi avrebbe preso una "via inaspettata e differente". Ma un cambiamento di tale portata rispetto al manga è impensabile e già il titolo della prossima puntata lascia presagire una fedeltà assoluta al lavoro di Hajime Isayama.

Quello che possiamo aspettarci, invece, è che MAPPA possa adattare anche le tavole incluse nell'ultimo volume del manga e non presenti invece nel capitolo conclusivo dal momento che quello sembra essere il vero finale della storia. Potete fare sogni tranquilli, non ci sarà alcun stravolgimento narrativo all'interno della storia, quantomeno che non sia segnalato a dovere dallo staff del team e direttamente al pubblico.

In attesa della seconda parte della stagione finale, vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti 4 uscirà a breve su Netflix, per l'esattezza il prossimo 15 agosto. Secondo voi, invece, l'anime cambierà il finale? Diteci la vostra, come al solito, con un commento qua sotto.