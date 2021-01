L'Attacco dei Giganti 4, come sarebbe l'opening My War in italiano? Il risultato di Kobato

Ormai siamo abituati alle sigle originali giapponesi. Dopo diversi decenni in cui abbiamo ascoltato le sigle di Giorgio Vanni che si è alternato a Cristina d'Avena, mentre negli anni '80 abbiamo conosciuto sigle epiche come quelle dei Cavalieri del Re, ormai gli anime nuovi hanno le opening originali. Lo stesso vale per L'Attacco dei Giganti.

L'anime ha iniziato da poco la messa in onda della quarta e ultima stagione, e ogni episodio ormai parte sulle note familiari di My War, in originale Boku no Sensou. E se lo trasformassimo in italiano col titolo "La mia guerra"? La cantante e youtuber Kobato ci ha mostrato una versione tutta italiana dell'opening de L'Attacco dei Giganti 4.

Partendo da un cosplay di Hange Zoe, Kobato torna ancora una volta sul mondo de L'Attacco dei Giganti reinterpretando la lyrics di My War scritta e prodotta da Shinsei Kamattechan. In alto potete visionare il video con il canto italiano dell'opening in versione televisiva, quindi di durata di poco più di un minuto e mezzo. La ritenete superiore all'originale giapponese oppure preferite in ogni caso la versione di Shinsei Kamattechan?

Non è la prima volta che la cantante Kobato si dedica a L'Attacco dei Giganti, avendo mostrato qualche anno fa la sua versione di Guren no Yumiya, prima opening dell'anime, diventata virale in quel periodo.